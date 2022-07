Mark Knopfler – The Studio Albums 2009-2018: la tracklist (Di venerdì 29 luglio 2022) Il prossimo 7 ottobre sarà pubblicato Mark Knopfler – The Studio Albums 2009-2018 un cofanetto disponibile nelle versioni su Vinile, CD e digitale, che raggruppa la seconda metà del suo repertorio di canzoni da solista. Si chiude così il cerchio aperto con Mark Knopfler – The Studio Albums 1996-2007, uscito lo scorso anno. La confezione di Mark Knopfler – The Studio Albums 2009-2018 include Get Lucky (2009), Privateering (2012), Tracker (2015) ed il suo ultimo lavoro Down The Road Wherever (2018), oltre ad una raccolta di B-side in Studio, Bonus Track e 2 brani ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 29 luglio 2022) Il prossimo 7 ottobre sarà pubblicato– Theun cofanetto disponibile nelle versioni su Vinile, CD e digitale, che raggruppa la seconda metà del suo repertorio di canzoni da solista. Si chiude così il cerchio aperto con– The1996-2007, uscito lo scorso anno. La confezione di– Theinclude Get Lucky (), Privateering (2012), Tracker (2015) ed il suo ultimo lavoro Down The Road Wherever (), oltre ad una raccolta di B-side in, Bonus Track e 2 brani ...

