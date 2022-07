LIVE Zeppieri-Zapata Miralles, ATP Umago in DIRETTA: tra poco il quarto di finale del laziale (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:41 Un italiano in semifinale c’è già, ed è Franco Agamenone: il nativo di Rio Cuarto, che gioca per il nostro Paese dal 2020, ha sconfitto nettamente Marco Cecchinato. Tra poco sul centrale anche Jannik Sinner, mentre Zeppieri e Zapata Miralles si scontrano sul Grandstand. 17:38 Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale tra Giulio Zeppieri e Bernabé Zapata Miralles. L’azzurro e lo spagnolo non ritarderanno, perché il doppio precedente è finito entro tempi ragionevoli, pochi istanti fa, ma sempre ragionevoli. Zeppieri-Cachin – ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:41 Un italiano in semic’è già, ed è Franco Agamenone: il nativo di Rio Cuarto, che gioca per il nostro Paese dal 2020, ha sconfitto nettamente Marco Cecchinato. Trasul centrale anche Jannik Sinner, mentresi scontrano sul Grandstand. 17:38 Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelditra Giulioe Bernabé. L’azzurro e lo spagnolo non ritarderanno, perché il doppio precedente è finito entro tempi ragionevoli, pochi istanti fa, ma sempre ragionevoli.-Cachin – ...

apeindiana : RT @federtennis: Pronti a sostenere i nostri italiani?! ?? Varsavia ???? - LIVE alle 13 circa su @SuperTennisTv #Paolini ?? Golubic Umag ????… - federtennis : Pronti a sostenere i nostri italiani?! ?? Varsavia ???? - LIVE alle 13 circa su @SuperTennisTv #Paolini ?? Golubic U… - EHEAAOO : RT @toMMilanello: ?????? A #Umago ci sono i quarti di finale. E c’è tantissima Italia. Alle 16:00 apre il derby #Cecchinato vs #Agamenone; a… - toMMilanello : ?????? A #Umago ci sono i quarti di finale. E c’è tantissima Italia. Alle 16:00 apre il derby #Cecchinato vs… - zazoomblog : LIVE Zeppieri-Zapata Miralles ATP Umago in DIRETTA: l’azzurro sogna la semifinale. Si inizia non prima delle ore 18… -