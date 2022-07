LIVE F1, GP Ungheria 2022 in DIRETTA: Leclerc in testa alla FP2, 3° Sainz e 4° Verstappen (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.45 Ora apprestiamoci a vivere dei long-run. 17.42 Ferrari dunque performante soprattutto con le medie rispetto alle altre, mentre molto bene Norris e la McLaren con le soft. 17.40 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Charles Leclerc Ferrari1:18.445 4 2 Lando NORRIS McLaren+0.217 33 Carlos Sainz Ferrari+0.231 4 4 Max Verstappen Red Bull Racing+0.283 2 5 Daniel RICCIARDO McLaren+0.427 2 6 Fernando ALONSO Alpine+0.604 2 7 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.808 4 8 George RUSSELL Mercedes+0.910 3 9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.952 4 10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.966 5 11 Lewis HAMILTON Mercedes+1.102 5 12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.160 4 13 Esteban OCON Alpine+1.169 2 14 Lance STROLL Aston Martin+1.257 3 15 Pierre GASLY AlphaTauri+1.285 3 16 Kevin ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.45 Ora apprestiamoci a vivere dei long-run. 17.42 Ferrari dunque performante soprattutto con le medie rispetto alle altre, mentre molto bene Norris e la McLaren con le soft. 17.40 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 CharlesFerrari1:18.445 4 2 Lando NORRIS McLaren+0.217 33 CarlosFerrari+0.231 4 4 MaxRed Bull Racing+0.283 2 5 Daniel RICCIARDO McLaren+0.427 2 6 Fernando ALONSO Alpine+0.604 2 7 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.808 4 8 George RUSSELL Mercedes+0.910 3 9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.952 4 10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.966 5 11 Lewis HAMILTON Mercedes+1.102 5 12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.160 4 13 Esteban OCON Alpine+1.169 2 14 Lance STROLL Aston Martin+1.257 3 15 Pierre GASLY AlphaTauri+1.285 3 16 Kevin ...

