L’Inter oscura DigitalBits sui tabelloni a bordocampo (Di venerdì 29 luglio 2022) Il primo effetto dello scontro tra L’Inter e DigitalBits si è già visto nel corso dell’allenamento congiunto di ieri tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e la Pro Sesto. Il test si è concluso sul 6-1 per Lukaku e compagni, grazie alle reti di gol Lautaro (doppietta), Calhanoglu, Correa, Bellanova e anche Skriniar, al primo test Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 29 luglio 2022) Il primo effetto dello scontro trasi è già visto nel corso dell’allenamento congiunto di ieri tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e la Pro Sesto. Il test si è concluso sul 6-1 per Lukaku e compagni, grazie alle reti di gol Lautaro (doppietta), Calhanoglu, Correa, Bellanova e anche Skriniar, al primo test Calcio e Finanza.

Gazzetta_it : #Digitalbits non paga, l'#Inter oscura lo sponsor - GiacomoMane : RT @Gazzetta_it: #Digitalbits non paga, l'#Inter oscura lo sponsor - peseroforever : RT @Gazzetta_it: #Digitalbits non paga, l'#Inter oscura lo sponsor - realwarriale2 : RT @Gazzetta_it: #Digitalbits non paga, l'#Inter oscura lo sponsor - Fprime86 : RT @tuttosport: L’#Inter oscura #DigitalBits: lo sponsor scompare da sito e stadio ?? -