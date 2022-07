Kate Middleton fatti più in là! (Di venerdì 29 luglio 2022) Camilla di Cornovaglia ha davvero brillato in chic attitude all’apertura dei Giochi del Commonwealth a Londra. La duchessa, 75 anni, ha sorpreso il mondo fashion optando per una jumpsuit blu navy Anna Valentine, la stessa designer che ha realizzato l’abito da sposa per le nozze con il principe Carlo nel 2005. Camilla ha scelto un look “strategico” essendo arrivata all’Alexander Stadium a bordo di una Aston Martin del 1970, ritoccata in modo sostenibile, alimentata cioè a vino rosso e formaggio. Scendere dall’auto in modo esemplare le sarebbe stato sicuramente difficile con un abito. Camilla di Cornovaglia con il principe Carlo (Photo by Karwai Tang/WireImage) L’erede al trono con la moglie Camilla (Photo by Chris Jackson/Getty Images) (Photo by Paul ELLIS / AFP) (Photo by PAUL ELLIS/AFP via Getty Images) Camilla di Cornovaglia chic! Richard Palmer, royal ... Leggi su iodonna (Di venerdì 29 luglio 2022) Camilla di Cornovaglia ha davvero brillato in chic attitude all’apertura dei Giochi del Commonwealth a Londra. La duchessa, 75 anni, ha sorpreso il mondo fashion optando per una jumpsuit blu navy Anna Valentine, la stessa designer che ha realizzato l’abito da sposa per le nozze con il principe Carlo nel 2005. Camilla ha scelto un look “strategico” essendo arrivata all’Alexander Stadium a bordo di una Aston Martin del 1970, ritoccata in modo sostenibile, alimentata cioè a vino rosso e formaggio. Scendere dall’auto in modo esemplare le sarebbe stato sicuramente difficile con un abito. Camilla di Cornovaglia con il principe Carlo (Photo by Karwai Tang/WireImage) L’erede al trono con la moglie Camilla (Photo by Chris Jackson/Getty Images) (Photo by Paul ELLIS / AFP) (Photo by PAUL ELLIS/AFP via Getty Images) Camilla di Cornovaglia chic! Richard Palmer, royal ...

ParliamoDiNews : Kate Middleton, ecco cosa nasconde la sua camera da letto a Kensington Palace - - vogue_italia : It's Casual Friday! E Kate Middleton ci insegna come esserlo (dalle sneakers al cappello da cowboy) - zazoomblog : Kate Middleton e William il piano per rovinare Meghan Markle e Harry - #Middleton #William #piano #rovinare… - infoitcultura : Perché Kate Middleton e William si erano lasciati prima di sposarsi - VanityFairIt : Il piccolo di casa Cambridge sta crescendo e la mamma duchessa, durante una visita a una charity, non ha nascosto u… -