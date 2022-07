Inondazioni in Kentucky, salgono a 15 le vittime: ma il bilancio è solo provvisorio (Di venerdì 29 luglio 2022) Sale a 15 il bilancio delle vittime delle alluvioni che hanno colpito il Kentucky . Lo ha comunicato il governatore del Kentucky, aggiungendo che tra le vittime ci sono anche dei bambini e che il ... Leggi su globalist (Di venerdì 29 luglio 2022) Sale a 15 ildelledelle alluvioni che hanno colpito il. Lo ha comunicato il governatore del, aggiungendo che tra leci sono anche dei bambini e che il ...

