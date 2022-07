Inflazione | l’Istat | A luglio +0 | 4% sul mese | in calo di un decimo di punto da +8 a +7 | 9% sull’anno

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 29 luglio 2022) L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% su base mensile e del 7,9% su base annua (da +8,0% delprecedente). E’ quanto emerge dalle stime preliminari diffuse dal. L’su base tendenziale rimane elevata pur riducendosi di undipercentuale. Ciò , spiega l’istituto, si deve ad andamenti contrastanti. Da una parte, infatti, rallentano i prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +48,7% di giugno a +42,9%) a causa, in particolare, degli energetici regolamentati (da +64,3% a +47,8%) e solo in misura minore degli energetici non regolamentati (da +39,9% a +39,8%) e decelerano i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,0% a +4,6%); dall’altra parte, ...