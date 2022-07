Gp Ungheria: Leclerc domina la seconde libere, terzo Sainz (Di venerdì 29 luglio 2022) Charles Leclerc prende il testimone da Carlos Sainz e con la sua Ferrari è stato il più veloce nella seconda sessione libere sul circuito dell'Hungaroring, dove domenica si corre il Gp d'Ungheria di ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) Charlesprende il testimone da Carlose con la sua Ferrari è stato il più veloce nella seconda sessionesul circuito dell'Hungaroring, dove domenica si corre il Gp d'di ...

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ IL PIU’ VELOCE IN UNGHERIA ?? Verstappen davanti a Leclerc I risultati ? - SkySportF1 : ?? LECLERC strappa il miglior tempo nelle #FP2 ? Verstappen fuori dalla Top 3 RISULTATI ? - SkySportF1 : ??LECLERC che ritmo nelle FP2 in Ungheria (-20'??) LIVE ? - MARCO196913 : RT @SkySportF1: ? CARLOS SAINZ IL PIU’ VELOCE IN UNGHERIA ?? Verstappen davanti a Leclerc I risultati ? - glooit : Gp Ungheria: Leclerc domina la seconde libere, terzo Sainz leggi su Gloo -