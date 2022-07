Godzilla vs Kong 2: le riprese del sequel sono iniziate in Australia, ecco un video dal set (Di venerdì 29 luglio 2022) Un video girato in Australia mostra il lavoro sul set di Godzilla vs Kong 2, il quinto capitolo della saga dedicata all'iconico mostro. Le riprese del film Godzilla vs. Kong 2 sono ufficialmente iniziate in Australia e online è stato condiviso un video dal set. Nel filmato condiviso da 7News Brisbane si assiste alla realizzazione di una scena ambientata in spiaggia, mostrando le comparse mentre fuggono terrorizzate dopo aver visto qualcosa uscire dall'oceano. La produzione della saga di Godzilla ha già girato alcune scene in Australia e si è quindi deciso di tornare per lo sviluppo del sequel in arrivo il 15 marzo 2024. Il quinto capitolo della ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 luglio 2022) Ungirato inmostra il lavoro sul set divs2, il quinto capitolo della saga dedicata all'iconico mostro. Ledel filmvs.ufficialmenteine online è stato condiviso undal set. Nel filmato condiviso da 7News Brisbane si assiste alla realizzazione di una scena ambientata in spiaggia, mostrando le comparse mentre fuggono terrorizzate dopo aver visto qualcosa uscire dall'oceano. La produzione della saga diha già girato alcune scene ine si è quindi deciso di tornare per lo sviluppo delin arrivo il 15 marzo 2024. Il quinto capitolo della ...

