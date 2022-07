Francesco Totti | l’ex Capitano pronto a dire la sua | lo sfogo con il suo amico

Leggi su tvzap

(Di venerdì 29 luglio 2022) La fine di un amore fa sempre rumore, ma quando è una coppia Vip a dirsi addio si scatena letteralmente una bufera. La notizia della separazione tra Ilary Blasi eha creato un boato assurdo. I due si sono chiusi in un silenzio stampa che ha portato a mille ipotesi e per questo Ilary è partita con i suoi figli per allontanarli dalla pressione mediatica. Ora sembra aver raggiunto il limite di sopportazione anche, il quale sarebbea parlare. Nel frattempo si sarebbe confidato con il suoAlex Nuccetelli.la sua: la confessione al suoL’addio tra Ilary Blasi e ...