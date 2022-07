Carlo Bonomi | Far cadere Draghi è stato l' apice dell' irresponsabilità

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il presidente di Confindustria,, al Corrierea sera dice: "Non ci schieriamo. Basta camagne elettorali di chiacchiere, serve più credibilità"

, da cittadino italiano prima e da presidente di Confindustria poi, spiega al 'Corriere della Sera' come ha vissuto la giornata del 20 luglio: 'Con enorme incredulità. L'irresponsabilità ..., presidente di Confindustria, racconta al Corriere l'incredulità davanti a quanto accaduto nella giornata del 20 luglio. "L'irresponsabilità dei partiti quel giorno ha toccato l'apice. ... Carlo Bonomi: «Fare impresa è fare cultura» Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, al Corriere della sera dice: "Non ci schieriamo. Basta camagne elettorali di chiacchiere, serve più ...Il presidente di Confindustria: le elezioni Non ci schieriamo. Basta campagne elettorali di chiacchiere, serve più credibilità. Il 20 luglio, con lo scoppio della crisi, l’irresponsabilità dei partit ...