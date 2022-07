Bonus 200€, chiarimento INPS: ecco chi lo riceverà (Di venerdì 29 luglio 2022) Attraverso una apposita circolare l’INPS ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda il Bonus da 200 euro una tantum del Dl Aiuti Il mese di luglio doveva essere quello dell’erogazione del Bonus da 200 euro una tantum previsto dal Dl Aiuti emanato dal governo Draghi. A oggi, però, non tutti gli italiani beneficiari hanno ricevuto L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 29 luglio 2022) Attraverso una apposita circolare l’ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda ilda 200 euro una tantum del Dl Aiuti Il mese di luglio doveva essere quello dell’erogazione delda 200 euro una tantum previsto dal Dl Aiuti emanato dal governo Draghi. A oggi, però, non tutti gli italiani beneficiari hanno ricevuto L'articolo proviene da Consumatore.com.

donGimmy : RT @byoblu: Come si apprende all’uscita del tavolo di incontro fra Mario Draghi e i presidenti di CGL, CISL e UIL il prospettato taglio del… - freedom_4_world : RT @byoblu: Come si apprende all’uscita del tavolo di incontro fra Mario Draghi e i presidenti di CGL, CISL e UIL il prospettato taglio del… - BarioniGloria : RT @byoblu: Come si apprende all’uscita del tavolo di incontro fra Mario Draghi e i presidenti di CGL, CISL e UIL il prospettato taglio del… - AlessandroLod18 : RT @byoblu: Come si apprende all’uscita del tavolo di incontro fra Mario Draghi e i presidenti di CGL, CISL e UIL il prospettato taglio del… - Sbrn65 : RT @byoblu: Come si apprende all’uscita del tavolo di incontro fra Mario Draghi e i presidenti di CGL, CISL e UIL il prospettato taglio del… -