Blue Condor | il “naso” volante di Airbus per gli aerei a idrogeno

(Di venerdì 29 luglio 2022) Lo chiamanoed è il dimostratore tecnologico lanciato daUpNext, una controllata del costruttore europeo, che sta sperimentando un aliante Arcus J modificato per poter volare fino a 33.000 piedi (metri), un'altitudine estrema per un velivolo leggero, che normalmente si pratica sotto i 3.500 piedi, ma necessaria per poter analizzare l'impatto della combustione dell'sull’atmosfera, ovvero analizzare la scia lasciata da un motore a reazione che sia alimentato con il gas più diffuso nell’universo. Il risultato di questa analisi fornirà informazioni critiche sulle emissioni provocate dall'aviazione ma non in fatto di anidride carbonica, bensì di altre sostanze come gli ossidi di azoto (Nox), facendolo prima di cominciare le prove di volo del più grande dimostratore di aeroplano verde, lo Zero-e. ...

