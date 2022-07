Alba Parietti | dolore immenso per la tragica scomparsa | l’ultimo saluto è da pelle d’oca

(Di venerdì 29 luglio 2022)ha salutato ladi una persona attraverso un lungo messaggio pubblicato via social. Ecco il suo triste ricordo Una delle showgirl più famose della tv italiana ha deciso di manifestare tutto il suo sconforto a seguito delladipartita di un uomo di sua conoscenza. La notizia a quanto pare è stata un brutto colpo per la, che per questo motivo ha deciso di dare il suo addio tramite un post pubblicato sulla piattaforma di Instagram che ha toccato il cuore dei suoi tanti followers.(Websource)Non molti giorni fa, cambiando rapidamente argomento, la bellissima conduttrice televisiva e opinionista ha fatto gli auguri al suo nuovo compagno. L’uomo, con il quale sta insieme da quattro mesi, si chiama Fabio ...

Angeloboomer : @LucaBizzarri @AdrianaMascia3 Ma n’era meglio Alba Parietti? - AleTanzini : @Gavrilina_Ritz Chiederei ad Alba Parietti - foggylady : In un eventual remake di 'La Morte Ti Fa Bella' vedrei bene Alba Parietti nel ruolo che fu di Isabella Rossellini.… - Grazia_eso3 : @AngelsOfLove12 Infatti io non l'avevo riconosciuta ,sembrava Alba Parietti ?? - ProssimiC : Bellissimo l’omaggio di Lady Gaga ad Alba Parietti durante il #ChromaticaBallTour -

Al grido di "Rock 'N' Roll Never Dies",ha fatto irruzione su Instagram con una serie di scatti che in breve hanno collezionato un mare di commenti. La conduttrice non si risparmia mai con i suoi follower e di volta in volta ...Anche, durante la sua vacanza ad Ibiza, ha deciso di indossare un bikini rosso scintillante che aveva un oblò centrale sul seno. Elodie , invece, ha scelto un modello firmato ...Alba Parietti ha condiviso alcuni scatti su Instagram davvero accattivanti: il look “rock ‘n’ roll” con body aderente e leggings luccicanti è da urlo.Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti che nel 2020 aveva partecipato al Grande Fratello Vip, di recente aveva annunciato di aver chiuso con la sua ...