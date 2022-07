Zielinski | De Laurentiis può liberarsi di un ingaggio top | rilancio West Ham

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 28 luglio 2022) Calciomercato Napoli, si pensa seriamente alla cessione di Piotr, ilHam è pronto al. Il giocatore ieri è partito dalla panchina nell’amichevole con l’Adana, ma Spalletti ha detto chiaramente che voleva mischiare le carte e dare minutaggio a tutti, quindi non si tratta di un indizio di mercato. Resta però il serio interesse degli Hammers per. Il Napoli non si opporrebbe alla cessione di, ma chiede oltre 35 milioni di euro per farlo trasferire in Premier League. Se il polacco lascia il Napoli, allora Deabbasserebbe ulteriormente il monte ingaggi, dato cheguadagna oltre 4 milioni di euro ed è uno dei giocatori che percepisce di più in questo momento. Sarebbe un altro colpo finanziario del patron del ...