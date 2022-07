WTA Varsavia 2022, Elisabetta Cocciaretto cede in due set a Caroline Garcia (Di giovedì 28 luglio 2022) Si è concluso il match del secondo turno del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 250 Varsavia 2022 di tennis: sulla terra battuta outdoor polacca, Elisabetta Cocciaretto cede alla transalpina Caroline Garcia, numero 5 del seeding, vittoriosa per 6-3 7-5 in un’ora e 38 minuti di gioco. Per la francese ai quarti ci sarà la vincente di Swiatek-Lee. Nel primo set Cocciaretto subisce il break a trenta nel secondo gioco, a seguire la francese scappa sul 3-0 non pesante. L’azzurra sciupa l’occasione per rientrare quando nel settimo gioco manca due palle consecutive per il controbreak e così la transalpina al primo set point chiude sul 6-3 dopo 38 minuti. La seconda partita vede Cocciaretto sciupare due break point nel secondo ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Si è concluso il match del secondo turno del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 250di tennis: sulla terra battuta outdoor polacca,alla transalpina, numero 5 del seeding, vittoriosa per 6-3 7-5 in un’ora e 38 minuti di gioco. Per la francese ai quarti ci sarà la vincente di Swiatek-Lee. Nel primo setsubisce il break a trenta nel secondo gioco, a seguire la francese scappa sul 3-0 non pesante. L’azzurra sciupa l’occasione per rientrare quando nel settimo gioco manca due palle consecutive per il controbreak e così la transalpina al primo set point chiude sul 6-3 dopo 38 minuti. La seconda partita vedesciupare due break point nel secondo ...

