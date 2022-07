WINDTRE sceglie la Core 5G di Ericsson per introdurre la rete Standalone (Di giovedì 28 luglio 2022) La dual-mode Core 5G di Ericsson supporterà l’espansione della rete 5G di WINDTRE, sia Non-Standalone che Standalone, consentendo la rapida introduzione di nuovi servizi per consumatori e imprese. Il 5G Standalone abiliterà l’infrastruttura del futuro di WINDTRE, caratterizzata da gigabit connectivity, latenza estremamente bassa, slicing della rete e un’enorme capacità di gestione dei dati. Si arricchisce la partnership strategica tra le due aziende dopo la recente aggiudicazione della BSS Evolution e la collaborazione pluriennale nelle aree Core Network e OSS. Ericsson è stata scelta da WINDTRE per implementare la Core 5G Standalone cloud-native ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 28 luglio 2022) La dual-mode5G disupporterà l’espansione della5G di, sia Non-che, consentendo la rapida introduzione di nuovi servizi per consumatori e imprese. Il 5Gabiliterà l’infrastruttura del futuro di, caratterizzata da gigabit connectivity, latenza estremamente bassa, slicing dellae un’enorme capacità di gestione dei dati. Si arricchisce la partnership strategica tra le due aziende dopo la recente aggiudicazione della BSS Evolution e la collaborazione pluriennale nelle areeNetwork e OSS.è stata scelta daper implementare la5Gcloud-native ...

