Usa: in secondo trim Pil - 0,9% annuo, è tecnicamente in recessione (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. - (Adnkronos) - Con un calo a sorpresa del Pil sceso nel secondo trimestre dello 0,9% annuo e dello 0,2 congiunturale, gli Stati Uniti sono entrati 'ufficialmente' in recessione, visto che il prodotto era calato anche nel primo trimestre (-1,6%). tecnicamente la recessione è legata a due trimestri consecutivi di calo del Pil. Il dato del Dipartimento al Commercio di Washington contrasta con le attese degli analisti che prevedevano una crescita dello 0,5%. A spingere in basso il dato sono state le riduzioni degli investimenti fissi e della spesa pubblica mentre i consumi privati sono saliti ancora dell'1%. In ottima salute poi - in contrasto con l'idea di 'recessione' - anche il mercato del lavoro con una disoccupazione ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. - (Adnkronos) - Con un calo a sorpresa del Pil sceso nelestre dello 0,9%e dello 0,2 congiunturale, gli Stati Uniti sono entrati 'ufficialmente' in, visto che il prodotto era calato anche nel primoestre (-1,6%).laè legata a dueestri consecutivi di calo del Pil. Il dato del Dipartimento al Commercio di Washington contrasta con le attese degli analisti che prevedevano una crescita dello 0,5%. A spingere in basso il dato sono state le riduzioni degli investimenti fissi e della spesa pubblica mentre i consumi privati sono saliti ancora dell'1%. In ottima salute poi - in contrasto con l'idea di '' - anche il mercato del lavoro con una disoccupazione ai ...

