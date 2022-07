Senior eHealth | la sanità digitale per gli over 65

(Di giovedì 28 luglio 2022) La, anche grazie ai fondi messi a disposizione dal PNRR, sta diventando sempre più. Ma quanto questa innovazione, che ha nelle nuove tecnologie la leva fondamentale per rendere il nostro sistema sanitario sempre più efficiente, riesce ad essere davvero inclusiva? In altri termini: strumenti come piattaforme online per prenotare le prestazioni e accedere a servizi sanitari personali come il Fascicolo Sanitario Elettronico quanto sono utili per i cittadini65, se questi non hanno le giuste competenze digitali? Capirlo è fondamentale per costruire servizi accessibili a tutti e supportare una transizioneche non lasci indietro nessuno. Dal 27 giugno al 9 luglio, i ricercatori di Engineering hanno accolto i cittadini “65? con un punto informativo all’interno di alcuni dei ...

Computerworld Italia

Il progetto "Competenze digitali "" è stato fortemente voluto dall'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini e progettato dal settore Sanità digitale e innovazione ...Anche l'Azienda ospedaliero - universitaria Senese partecipa al progetto "Competenze Digitali "", fortemente voluto dall'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini e progettato dal settore Sanità digitale e innovazione della Regione Toscana, proposto all'interno del ... L'E-Health deve essere data-driven Health, Inc. (NASDAQ: EHTH) (eHealth.com), a leading online private health insurance marketplace, today released a survey showing that 95% of Medicare beneficiaries are worried about the impact of ...The new Global Atlantic investment executive is a Vanguard veteran. The new Protective Life protection division head came over from RGA. EHealth, a Web broker, hired a general counsel with experience ...