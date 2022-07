Perché un liberale non può stare con Calenda (Di giovedì 28 luglio 2022) “Tutti mi cercano, tutti mi vogliono!”. L’aria della cavatina di Figaro nel Barbiere di Siviglia di Rossini si addice particolarmente a Carlo Calenda in questo momento. E come tutte le primedonne, anche il leader di Azione se la tira e non si concede facilmente ai tanti spasimanti: pone veti, vuole scegliersi i potenziali alleati, detta precise e dure condizioni. Persino leader storici di Forza Italia, come le due ministre Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna, sembra che abbiano bussato alla porta di colui che fu ministro di Matteo Renzi ma che è ora l’architrave del mitologico “centro moderato” di cui anche il senatore di Rignano fa (o vorrebbe fare) parte. Quanto ai liberali, cioè agli eredi più o meno legittimi di una delle culture politiche della prima Repubblica, per loro dirsi calendiani è diventato quasi un’ovvietà. Ma siamo sicuri che Calenda ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 28 luglio 2022) “Tutti mi cercano, tutti mi vogliono!”. L’aria della cavatina di Figaro nel Barbiere di Siviglia di Rossini si addice particolarmente a Carloin questo momento. E come tutte le primedonne, anche il leader di Azione se la tira e non si concede facilmente ai tanti spasimanti: pone veti, vuole scegliersi i potenziali alleati, detta precise e dure condizioni. Persino leader storici di Forza Italia, come le due ministre Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna, sembra che abbiano bussato alla porta di colui che fu ministro di Matteo Renzi ma che è ora l’architrave del mitologico “centro moderato” di cui anche il senatore di Rignano fa (o vorrebbe fare) parte. Quanto ai liberali, cioè agli eredi più o meno legittimi di una delle culture politiche della prima Repubblica, per loro dirsi calendiani è diventato quasi un’ovvietà. Ma siamo sicuri che...

NicolaPorro : Ma #Calenda è più uomo di centro o di sinistra? @CorradoOcone non ha dubbi... ?? - stebellentani : @ngiocoli @ricpuglisi @DeShindig @aledenicola @avvbenedetto Il libro di Calenda l’ho letto con molta attenzione. Lo… - marattin : Dire alla gente di votarli perché “sudano come voi” o perché promettono di spendere 30 miliardi per le pensioni è C… - MattGarau : @Luigi_Faragalli @CarloCalenda @matteorenzi Carissimo il Rosatellum prevede 2/3 dei parlamentari eletti col proporz… - MenoStato : RT @stebellentani: @ngiocoli @ricpuglisi @DeShindig @aledenicola @avvbenedetto Il libro di Calenda l’ho letto con molta attenzione. Lo cons… -

Mattarella a Ravenna per il centenario dell'assalto fascista alle coop Il Corriere della Sera, espressione della borghesia liberale, pochi giorni prima degli eventi di ... per rafforzare il collegamento con i partiti popolari e democratici, perché la strada fosse sbarrata ... Elezioni, Vito (ex FI): "Alleanza di destra sta insieme per convenienza elettorale" ... è del tutto ininfluente, mi chiedo perché gli elettori debbano votarla ora che è diventata una ... Forza Italia ha perso la sua vocazione liberale e riformatrice, va al traino degli alleati sovranisti ... Nicola Porro Il Corriere della Sera, espressione della borghesia, pochi giorni prima degli eventi di ... per rafforzare il collegamento con i partiti popolari e democratici,la strada fosse sbarrata ...... è del tutto ininfluente, mi chiedogli elettori debbano votarla ora che è diventata una ... Forza Italia ha perso la sua vocazionee riformatrice, va al traino degli alleati sovranisti ... Perché un liberale non può stare con Calenda