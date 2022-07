Ora Google Maps ti permette di ricevere notifiche dagli amici che condividono la loro posizione (Di giovedì 28 luglio 2022) Ci saranno nuove funzioni su Google Maps che potranno migliorare (o – a seconda dei casi – infastidire) le esperienze degli utenti. Tre saranno i nuovi aggiornamenti che verranno implementati sulla nuova funzionalità del servizio di mappe e di navigazione del colosso di Mountain View: sicuramente il più rilevante è quello della condivisione della posizione tra utenti, che permetterà alle persone di seguire il tracciato dell’utente stesso (un po’ come succede già con WhatsApp). Da un punto A a un punto B, il percorso da seguire, la tracciatura sulla mappa, il tempo di percorrenza: sono tutte informazioni che verranno condivise con questo nuovo aggiornamento dell’applicazione. LEGGI ANCHE > Instagram si ispira a Google Maps per le mappe social Nuove funzioni Google ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 28 luglio 2022) Ci saranno nuove funzioni suche potranno migliorare (o – a seconda dei casi – infastidire) le esperienze degli utenti. Tre saranno i nuovi aggiornamenti che verranno implementati sulla nuova funzionalità del servizio di mappe e di navigazione del colosso di Mountain View: sicuramente il più rilevante è quello della condivisione dellatra utenti, cherà alle persone di seguire il tracciato dell’utente stesso (un po’ come succede già con WhatsApp). Da un punto A a un punto B, il percorso da seguire, la tracciatura sulla mappa, il tempo di percorrenza: sono tutte informazioni che verranno condivise con questo nuovo aggiornamento dell’applicazione. LEGGI ANCHE > Instagram si ispira aper le mappe social Nuove funzioni...

