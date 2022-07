Formula Uno, Vettel lascia a fine stagione: “Decisione sofferta, ma necessaria” (Di giovedì 28 luglio 2022) Sebastian Vettel ha deciso. A fine stagione lascerà la carriera in Formula Uno. Lo ha annunciato a sorpresa questo pomeriggio. Il tedesco ha vestito i colori della Ferrari dal 2015 al 2021 e ha collezionato in tutto 14 vittorie su 53 Gran Premi. Ha conquistato 12 pole position e per due volte ha sfiorato la vittoria al Mondiale, precisamente nel biennio 2017-2018: “È stato un onore condividere con te così tanti ricordi in Formula 1. Non vediamo l’ora di goderci insieme le ultime gare nel paddock. Ti vogliamo bene. In bocca al lupo per le tue sfide future nella vita”. In questo modo La Ferrari ha salutato Vettel. “Questa scuderia avrà sempre un posto speciale nella Formula 1 e le auguro tutto il successo che merita – ha detto il tedesco – voglio poi ringraziare tutta la ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 28 luglio 2022) Sebastianha deciso. Alascerà la carriera inUno. Lo ha annunciato a sorpresa questo pomeriggio. Il tedesco ha vestito i colori della Ferrari dal 2015 al 2021 e ha collezionato in tutto 14 vittorie su 53 Gran Premi. Ha conquistato 12 pole position e per due volte ha sfiorato la vittoria al Mondiale, precisamente nel biennio 2017-2018: “È stato un onore condividere con te così tanti ricordi in1. Non vediamo l’ora di goderci insieme le ultime gare nel paddock. Ti vogliamo bene. In bocca al lupo per le tue sfide future nella vita”. In questo modo La Ferrari ha salutato. “Questa scuderia avrà sempre un posto speciale nella1 e le auguro tutto il successo che merita – ha detto il tedesco – voglio poi ringraziare tutta la ...

