False flag | l’arte dell’inganno

DrMarcoEF : RT @fratotolo2: Ricordatevi che #IONONVOTO è l’ultima arma a disposizione del #Pd per cercare di vincere e rimanere al potere. Ricordatevi… - margheritamerc5 : RT @fratotolo2: Ricordatevi che #IONONVOTO è l’ultima arma a disposizione del #Pd per cercare di vincere e rimanere al potere. Ricordatevi… - silvyghi : RT @fratotolo2: Ricordatevi che #IONONVOTO è l’ultima arma a disposizione del #Pd per cercare di vincere e rimanere al potere. Ricordatevi… - Doct_Manhattan : RT @fratotolo2: Ricordatevi che #IONONVOTO è l’ultima arma a disposizione del #Pd per cercare di vincere e rimanere al potere. Ricordatevi… - enzono16 : RT @fratotolo2: Ricordatevi che #IONONVOTO è l’ultima arma a disposizione del #Pd per cercare di vincere e rimanere al potere. Ricordatevi… -

Formiche.net

Senza contare il rischio, quelle operazioni di intelligence compiute ad hoc da governi e servizi segreti e progettate per apparire come perseguite da altri enti e organizzazioni. Cosa si ...Quanto accaduto in Iraq potrebbe essere anche unper giustificare step successivi. Ma siamo chiaramente nel campo delle speculazioni. In una dichiarazione su Twitter, il primo ministro ... Attacco ransomware all’Agenzia delle Entrate. Cosa è successo secondo Iezzi "It's (Progress Pride Flag) not something that is controversial, it's something that is meant to be inclusive and welcoming and that's what the LGBTQ+ community is all about." ...Right-wing Infowars host has been scolded for outbursts during trial Conspiracy theorist Alex Jones berated a reporter outside of his defamation trial for spreading false claims that the 2012 Sandy ...