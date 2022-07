“È incinta” | Esplode la bomba su Charlene di Monaco | Il figlio | ecco di chi potrebbe essere

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 28 luglio 2022) Si torna a parlare didie, subito, scoppia un altro tumulto. Una nuova nascita?i dettagliWittstock ha fatto la sua comparsa indossando un bellissimo abito giallo limone. Nell’ultimo periodo, infatti, la donna era tornata al centro dell’attenzione mediatica in quanto in molti avevano iniziato a credere che la donna fosse in dolce attesa. Ma di chimaiquelnel grembo della principessa?Wittstock si mostra in tutta la sua bellezza all’interno di una casa di riposo, luogo in cui ha scelto di indossare un bellissimo vestito all’uncinetto. Realizzato con colori molto accesi, e con spalle e braccia totalmente scoperte. È questo il luogo in cui riesce finalmente a ritrovare ...