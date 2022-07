Atletico Madrid, UFFICIALE: Samuel Lino in prestito al Valencia (Di giovedì 28 luglio 2022) L'Atletico Madrid ha ufficializzato la cessione in prestito secco al Valencia, fino a giugno 2023, dell'esterno brasiliano Samuel Li... Leggi su calciomercato (Di giovedì 28 luglio 2022) L'ha ufficializzato la cessione insecco al, fino a giugno 2023, dell'esterno brasilianoLi...

