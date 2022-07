Vlahovic suona la carica | ' Trenta gol e scudetto'

(Di mercoledì 27 luglio 2022) I numeri del serbo classe 2000 hanno però tutte le carte in regola per migliorare e lo stesso calciatore si da unamolto forte direttamente da Dallas in un'intervista a 'La Gazzetta dello ...

ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Chivas, Beltràn suona la carica: “Mostreremo alla Juventus l’orgoglio messicano” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #Seri… - TuttoJuve24 : Chivas, Beltràn suona la carica: “Mostreremo alla Juventus l’orgoglio messicano” #Juventus #Juve #Allegri… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, McKennie suona la carica: “Siamo chiamati a vincere tutto” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https://t… - TuttoJuve24 : Juventus, McKennie suona la carica: “Siamo chiamati a vincere tutto” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -

Calcio News 24

Dusan© LaPresseAllegri e la Juventus chiedono prima di tutto gol ache non si tira indietro: 'Negli ultimi dieci - dodici anni il capocannoniere non ha mai vinto lo scudetto, però ...... è tornato famiglia, ma quest'anno punto sull'Inter" Wojciech Szczesnyla carica: 'Voglio ... senza però dimenticare il presente con lo stesso polacco oltre che i vari Dusan, Federico ... Lazio, Sarri suona la carica: «Quando si indossa questa maglia, si gioca per vincere» Arrivato lo scorso gennaio come colpaccio invernale della Juventus, Dusan Vlahovic ora è pronto e carico per dire la sua ...