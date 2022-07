Paolini-Burel domani in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Varsavia 2022 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Jasmine Paolini sfiderà Clara Burel nel primo turno del torneo Wta 250 di Varsavia 2022 (terra rossa). Entrambe si presentano a questo confronto dopo un esordio convincente. L’azzurra ha lasciato solamente due game alla malcapitata montenegrina Kovinic. La francese, invece, ha avuto bisogno di un tie-break prima di annientare agilmente la slovacca Schmiedlova. Le quote dei bookmakers premiano Paolini. Quest’ultima si è presentata nella capitale polacca dopo l’ottima semifinale raggiunta al Palermo Ladies Open. La toscana andrà alla caccia del terzo quarto di finale stagionale dopo i due ottenuti a Lione (veloce indoor) ed in Sicilia la scorsa settimana per l’appunto. Jasmine possiede una velocità di palla nettamente superiore rispetto alla sua avversaria. Burel non sta vivendo una ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Jasminesfiderà Claranel primo turno del torneo Wta 250 di(terra rossa). Entrambe si presentano a questo confronto dopo un esordio convincente. L’azzurra ha lasciato solamente due game alla malcapitata montenegrina Kovinic. La francese, invece, ha avuto bisogno di un tie-break prima di annientare agilmente la slovacca Schmiedlova. Le quote dei bookmakers premiano. Quest’ultima si è presentata nella capitale polacca dopo l’ottima semifinale raggiunta al Palermo Ladies Open. La toscana andrà alla caccia del terzo quarto di finale stagionale dopo i due ottenuti a Lione (veloce indoor) ed in Sicilia la scorsa settimana per l’appunto. Jasmine possiede una velocità di palla nettamente superiore rispetto alla sua avversaria.non sta vivendo una ...

