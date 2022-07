Mosca minaccia, ma la Iss va avanti (per ora) (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un’amicizia in orbita di circa 24 anni sta volgendo al termine? Oppure i vertici spaziali russi vogliono spaventare l’Occidente? Gli effetti della guerra infatti continuano anche oltre l’atmosfera con la decisione russa di voler abbandonare la Stazione spaziale internazionale (Iss) dopo il 2024, quando termineranno gli attuali accordi internazionali per il suo funzionamento. A dare la notizia è stato il nuovo numero uno dell’agenzia spaziale russa, Yury Borisov, parlando al presidente Putin. “Naturalmente rispetteremo tutti gli obblighi nei confronti dei nostri partner, ma la decisione di lasciare questa stazione dopo il 2024 è stata presa”, ha spiegato Borisov, nominato capo della Roscosmos a metà luglio. Un annuncio che arriva nel mezzo della tensione tra il Cremlino e l’occidente sia per l’intervento militare sia per le sanzioni e che rimarca la postura assunta dal precedente numero ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un’amicizia in orbita di circa 24 anni sta volgendo al termine? Oppure i vertici spaziali russi vogliono spaventare l’Occidente? Gli effetti della guerra infatti continuano anche oltre l’atmosfera con la decisione russa di voler abbandonare la Stazione spaziale internazionale (Iss) dopo il 2024, quando termineranno gli attuali accordi internazionali per il suo funzionamento. A dare la notizia è stato il nuovo numero uno dell’agenzia spaziale russa, Yury Borisov, parlando al presidente Putin. “Naturalmente rispetteremo tutti gli obblighi nei confronti dei nostri partner, ma la decisione di lasciare questa stazione dopo il 2024 è stata presa”, ha spiegato Borisov, nominato capo della Roscosmos a metà luglio. Un annuncio che arriva nel mezzo della tensione tra il Cremlino e l’occidente sia per l’intervento militare sia per le sanzioni e che rimarca la postura assunta dal precedente numero ...

