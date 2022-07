Meteo, choc sul Monte Cervino: "Impossibile proseguire", cosa sta succedendo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono stati chiusi gli impianti di risalita sul Monte Cervino. Tutto si ferma per la siccità e per ragioni di sicurezza. "Le scarse precipitazioni nevose sul comprensorio sciistico estivo di Zermatt-Cervinia nell'inverno 2021/2022, in combinazione con le alte temperature attuali e le piogge oltre i 4.000 metri di quota, rendono temporaneamente Impossibile la prosecuzione", fa sapere la Cervino spa. Si sono infatti fermati gli impianti di risalita sul ghiacciaio di Plateau Rosà (3.500 metri), in territorio svizzero: "I forti movimenti del ghiacciaio hanno un impatto sull'attività dei crepacci", spiegano gli impiantisti di Zermatt. Cinque giorni fa, il 21 luglio, sempre per il caldo record e per la siccità, la società guide alpine del Cervino ha sospeso in via preventiva la vendita della salita ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono stati chiusi gli impianti di risalita sul. Tutto si ferma per la siccità e per ragioni di sicurezza. "Le scarse precipitazioni nevose sul comprensorio sciistico estivo di Zermatt-Cervinia nell'inverno 2021/2022, in combinazione con le alte temperature attuali e le piogge oltre i 4.000 metri di quota, rendono temporaneamentela prosecuzione", fa sapere laspa. Si sono infatti fermati gli impianti di risalita sul ghiacciaio di Plateau Rosà (3.500 metri), in territorio svizzero: "I forti movimenti del ghiacciaio hanno un impatto sull'attività dei crepacci", spiegano gli impiantisti di Zermatt. Cinque giorni fa, il 21 luglio, sempre per il caldo record e per la siccità, la società guide alpine delha sospeso in via preventiva la vendita della salita ...

