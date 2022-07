La società globale può essere divisa tra chi fa e chi dice che farà. Quando, però, non è dato saperlo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Volendo partire da vicino, martedì è stata una di quelle giornate che resteranno memorabili, tanto in senso negativo quanto in quello positivo. È successo infatti che la Signora Commissario Ursula Von Der Layen sia riuscita a invertire a U la rotta di buona parte delle imba cazioni battenti bandiera EU, convincendo i capitani, i premier, che, in presenza di mali estremi, fosse necessario ricorrere a rimedi estremi. È passato quindi in quella commissione che ciascun paese dovrà autolimitare il consumo del gas in un range contenuto entro il 15%. Per l’Italia è stato convenuto il 7% che è stato accettato senza esitazioni dal governo. Questa calda raccomandazione vuole che ciò si faccia dal prossimo inizio di agosto fino a tutto marzo del 2023. Da calcoli eseguiti a Bruxelles, anche se il Cremlino ordinerá a Gazprom di azzerare il quantitativo di gas da inviare in Europa, nessuno degli ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 luglio 2022) Volendo partire da vicino, martedì è stata una di quelle giornate che resteranno memorabili, tanto in senso negativo quanto in quello positivo. È successo infatti che la Signora Commissario Ursula Von Der Layen sia riuscita a invertire a U la rotta di buona parte delle imba cazioni battenti bandiera EU, convincendo i capitani, i premier, che, in presenza di mali estremi, fosse necessario ricorrere a rimedi estremi. È passato quindi in quella commissione che ciascun paese dovrà autolimitare il consumo del gas in un range contenuto entro il 15%. Per l’Italia è stato convenuto il 7% che è stato accettato senza esitazioni dal governo. Questa calda raccomandazione vuole che ciò si faccia dal prossimo inizio di agosto fino a tutto marzo del 2023. Da calcoli eseguiti a Bruxelles, anche se il Cremlino ordinerá a Gazprom di azzerare il quantitativo di gas da inviare in Europa, nessuno degli ...

