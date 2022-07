La pantomima M5S sui due mandati, Conte: «Non è un diktat». Fico e Taverna tornano a sperare (Di mercoledì 27 luglio 2022) Giuseppe Conte mantiene aperta la partita dei due mandati, che Beppe Grillo ormai pressoché quotidianamente torna a indicare come chiusa. Per l’avvocato di Vulturara Appula, infatti, il tema del tetto alla volte in cui ci si può candidare «è importante per il M5S, ma forse genera poco interesse fuori. Non è un diktat, ma lo spirito della regola sarà in ogni caso salvaguardato». «Questa settimana – ha aggiunto Conte – chiuderemo la partita». Conte: «I due mandati non sono un diktat» Dunque, allo stato attuale Conte sembra orientato a prevedere quelle famose deroghe che tanto fanno sperare alcuni parlamentari e disperare altri che ne resterebbero esclusi, come dimostrato dal gran trambusto suscitato qualche giorno fa ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Giuseppemantiene aperta la partita dei due, che Beppe Grillo ormai pressoché quotidianamente torna a indicare come chiusa. Per l’avvocato di Vulturara Appula, infatti, il tema del tetto alla volte in cui ci si può candidare «è importante per il M5S, ma forse genera poco interesse fuori. Non è un, ma lo spirito della regola sarà in ogni caso salvaguardato». «Questa settimana – ha aggiunto– chiuderemo la partita».: «I duenon sono un» Dunque, allo stato attualesembra orientato a prevedere quelle famose deroghe che tanto fannoalcuni parlamentari e dialtri che ne resterebbero esclusi, come dimostrato dal gran trambusto suscitato qualche giorno fa ...

