La mappa dei paesi che hanno consumato più suolo: Bassa maglia nera nel 2021, tutti i dati dei Comuni (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mornico al Serio e Cividate al Piano, pochi chilometri di distanza: il primo è il paese bergamasco che nel 2021 ha consumato meno suolo, il secondo quello che ne ha consumato di più; almeno secondo i dati dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che come ogni anno fotografa la situazione a livello nazionale, provinciale e comunale. Il sindaco di Mornico, Eugenio Cerea, si dice “sorpreso” del dato che riguarda il suo paese: -1.64 ettari di suolo consumato in un anno. Frutto forse di abbattimenti? O di riqualificazioni? “Nuovi insediamenti non ce ne sono stati”, si limita a confermare. Ma prima di esprimersi, dice, “voglio approfondire bene” la genesi del dato (Ispra, sul suo sito, spiega di basarsi sul bilancio tra il consumo di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mornico al Serio e Cividate al Piano, pochi chilometri di distanza: il primo è il paese bergamasco che nelhameno, il secondo quello che ne hadi più; almeno secondo idell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che come ogni anno fotografa la situazione a livello nazionale, provinciale e comunale. Il sindaco di Mornico, Eugenio Cerea, si dice “sorpreso” del dato che riguarda il suo paese: -1.64 ettari diin un anno. Frutto forse di abbattimenti? O di riqualificazioni? “Nuovi insediamenti non ce ne sono stati”, si limita a confermare. Ma prima di esprimersi, dice, “voglio approfondire bene” la genesi del dato (Ispra, sul suo sito, spiega di basarsi sul bilancio tra il consumo di ...

tobyytv : @LacketFN lacket ma eri tu quello nella mappa dei 200 ? se si sei stato clippato ;) - m_angella14 : Verso le elezioni: la mappa dei collegi di Camera e Senato in Emilia Romagna. VIDEO - ghlucio : RT @piusolbiate: LUOGHI IN COMUNE - E' attivo anche per #solbiateolona il nuovo sito Luoghi in Comune, la mappa culturale realizzata da UPE… - iniziativa21058 : RT @piusolbiate: LUOGHI IN COMUNE - E' attivo anche per #solbiateolona il nuovo sito Luoghi in Comune, la mappa culturale realizzata da UPE… - iniziativa21058 : LUOGHI IN COMUNE - piusolbiate: E’ attivo anche per #solbiateolona il nuovo sito Luoghi in Comune, la mappa cultura… -