La Juventus fa 2-2 con il Barcellona: doppiette di Kean e Dembélé, Di Maria show (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Juventus porta a casa un buon pareggio (2-2) contro il Barcellona nel secondo test della tournée americana. I bianconeri hanno risposto due volte a Dembélé con un ottimo Moise Kean, autore di una doppietta. Gran debutto di Bremer e ottima prestazione di Di Maria; al posto dell’infortunato Pogba, Allegri ha inserito Locatelli e piazzato Rovella in cabina di regia. LA PARTITA – Parte bene il Barcellona che si rende subito pericoloso con quattro tiri in pochi minuti di Dembélé, Lewandowski, Kessie e Aubameyang. Ma la Juventus inizia a farsi vedere soprattutto grazie alle ottime percussioni di Di Maria, che hanno impensierito la difesa catalana. Al 33? arriva il primo vantaggio di Dembélé, che trova tutto troppo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Laporta a casa un buon pareggio (2-2) contro ilnel secondo test della tournée americana. I bianconeri hanno risposto due volte acon un ottimo Moise, autore di una doppietta. Gran debutto di Bremer e ottima prestazione di Di; al posto dell’infortunato Pogba, Allegri ha inserito Locatelli e piazzato Rovella in cabina di regia. LA PARTITA – Parte bene ilche si rende subito pericoloso con quattro tiri in pochi minuti di, Lewandowski, Kessie e Aubameyang. Ma lainizia a farsi vedere soprattutto grazie alle ottime percussioni di Di, che hanno impensierito la difesa catalana. Al 33? arriva il primo vantaggio di, che trova tutto troppo ...

