F1 GP Ungheria 2022 | Isola | “Ci aspettiamo diverse sorprese”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) “L’è nota per essere una tappa molto calda, ma nelle ultime due stagioni è arrivata anche la pioggia. Morale della favola, mai saltare alle conclusioni. L’Hungaroring ci ha riservatoin passato, ed è possibile che quest’anno ci sorprenda ancora di più”. Il direttore Motorsport Pirelli Marioè intervenuto così in vista del Gran Premio d’, ultimo appuntamento prima della pausa estiva. “L’Hungaroring è sempre stato considerato un circuito in cui è difficile sorpassare, ma il nuovo pacchetto di vetture e pneumatici consente ai piloti di avvicinarsi molto di più l’uno all’altro, e questo ci ha permesso quest’anno di vedere gare fantastiche e ricche di sorpassi. Speriamo che sia lo stesso per l’Hungaroring, una pista stretta e piena di curve in cui le monoposto ...