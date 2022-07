Don’t look up ha previsto il futuro: il video spiazza, è successo davvero (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ci sono momenti della televisione che si collegano al cinema. In questo caso, l’argomento era il riscaldamento globale. La scena è diventata virale in pochissimo tempo. Ci sono momenti che avvengono in televisione che lasciano tutti senza parole. Soprattutto se questo si ricollega ad una scena di un film. Inevitabilmente l’interessa sale e diventa virale in pochi minuti. In questo caso, al centro di tutti è finito un dialogo tra un meteorologo e una giornalista. L’argomento era il riscaldamento globale che sta innescando temperature altissime. Fonte Foto ScreenLe alte temperature di questo periodo stanno facendo riflettere molto. Le condizioni del pianeta fanno sempre più preoccupare. Per questo motivo, tanti meteorologi sono chiamati a spiegare cosa sta accadendo. Soprattutto dopo le tanti morti che si sono verificate in Spagna e Portogallo. Come abbiamo visto, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ci sono momenti della televisione che si collegano al cinema. In questo caso, l’argomento era il riscaldamento globale. La scena è diventata virale in pochissimo tempo. Ci sono momenti che avvengono in televisione che lasciano tutti senza parole. Soprattutto se questo si ricollega ad una scena di un film. Inevitabilmente l’interessa sale e diventa virale in pochi minuti. In questo caso, al centro di tutti è finito un dialogo tra un meteorologo e una giornalista. L’argomento era il riscaldamento globale che sta innescando temperature altissime. Fonte Foto ScreenLe alte temperature di questo periodo stanno facendo riflettere molto. Le condizioni del pianeta fanno sempre più preoccupare. Per questo motivo, tanti meteorologi sono chiamati a spiegare cosa sta accadendo. Soprattutto dopo le tanti morti che si sono verificate in Spagna e Portogallo. Come abbiamo visto, ...

BarbascuraX : Ho letto due post di negazionisti climatici. Purtroppo c’è chi confonde ancora meteo con clima, e prende episodi st… - ilpost : Una scena del film “Don’t look up” sul riscaldamento globale diventata realtà - ignaziocorrao : Le temperature record sono arrivate con 28 anni di anticipo. Gli studi scientifici indicavano il 2050 come l'anno d… - stefanpan1 : RT @ReRebaudengo: In Italia si ha spesso la sensazione di vivere come nel film Don't Look Up. Emergenza incombe, da tempo. Eppure, si è l… - acamilli : RT @ProfCampagna: La presenza dei tentacoli di Putin in Occidente, il ritorno del fascismo spacciato per patriottismo, il riscaldamento glo… -