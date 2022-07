Carabinieri trovano rifiuti pericolosi e liberano cardellini intrappolati nel liquame

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaivano (Na) – La sicurezza ambientale è il focus del servizio a largo raggio messo in atto a Caivano daiforestali della stazione di Napoli. Denunciato a piede libero per disastro ambientale, gestione die getto di cose pericolose l’amministratore unico di un’azienda in località Casolla che si occupa di produzione di tende da esterno. Iforestali hanno constatato che l’imprenditore aveva smaltito illecitamente deiliquidi. Vernici, solventi e grasso direttamente nelle campagne vicine, a ridosso delle coltivazioni.sversati negli orti, un’immagine così forte da far ipotizzare ai militari forestali un’alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’eco-sistema. Durante il ...

