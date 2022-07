Aggressione in carcere, detenuto muore in Rianimazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non ce l'ha fatta Graziano Piana, 54 anni di Sassari, il detenuto aggredito la scorsa notte nel carcere di Bancali dal suo compagno di cella. L'uomo, colpito alla testa con uno sgabello, era stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non ce l'ha fatta Graziano Piana, 54 anni di Sassari, ilaggredito la scorsa notte neldi Bancali dal suo compagno di cella. L'uomo, colpito alla testa con uno sgabello, era stato ...

serenel14278447 : Aggressione in carcere, detenuto muore in Rianimazione - AlqamahPost : I sindacati intervengono sull’aggressione di un poliziotto al c ... - - lasiciliait : Agenti aggrediti in carcere, Uilpa: «E' stata un'aggressione allo Stato» - siracusaoggi : (Violenta aggressione nel carcere di Noto, quattro agenti aggrediti e picchiati a sangue) - - telodogratis : Brutale aggressione nel carcere di Noto, pestati a sangue 4 agenti -