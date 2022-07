27 luglio … (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gli eventi datati 27 luglio 27 luglio 2022: qualche giorno dopo la scomparsa di Enzo Riccomini, compie settant’anni Pietro Biagini, cinque stagioni alla Ternana dal 1974 al ’78. Trentuno presenze in Serie A e 198 nel torneo cadetto, indossando anche le maglie di Parma, Brescia e Cavese. E’ nato esattamente due decenni dopo Pier Luigi Del Bene, il quale nel massimo campionato indossò trentuno volte la casacca del Napoli e cinquantaquattro quella dell’Udinese. Raggiunge i sessanta Rocco Cotroneo, che l’Empoli acquistò a stagione in corso nella sua prima annata in A. Se il 25 luglio 1997 Ronaldo veniva presentazione nella sede dell’Inter, due giorni dopo il Fenomeno, i suoi nuovi compagni di squadra e Gigi Simoni raccoglievano l’abbraccio di San Siro. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antionio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gli eventi datati 27272022: qualche giorno dopo la scomparsa di Enzo Riccomini, compie settant’anni Pietro Biagini, cinque stagioni alla Ternana dal 1974 al ’78. Trentuno presenze in Serie A e 198 nel torneo cadetto, indossando anche le maglie di Parma, Brescia e Cavese. E’ nato esattamente due decenni dopo Pier Luigi Del Bene, il quale nel massimo campionato indossò trentuno volte la casacca del Napoli e cinquantaquattro quella dell’Udinese. Raggiunge i sessanta Rocco Cotroneo, che l’Empoli acquistò a stagione in corso nella sua prima annata in A. Se il 251997 Ronaldo veniva presentazione nella sede dell’Inter, due giorni dopo il Fenomeno, i suoi nuovi compagni di squadra e Gigi Simoni raccoglievano l’abbraccio di San Siro. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antionio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

pietroraffa : Esattamente 10 anni fa, il 26 luglio 2012, Mario Draghi pronunciò la storica frase 'Whatever it takes'. Salvando… - GuidoDeMartini : ?? OBBLIGO VACCINALE PER I SANITARI ?? VALE ANCORA PER: ?? Luglio ?? Agosto ?? Settembre ?? Ottobre ?? Novembre ?? Dice… - DiMarzio : ?? @sscnapoli: ecco #Kim. Il difensore è a Villa Stuart per le visite mediche ?? - Alberto93383706 : RT @DiegoFusaro: Il 27 luglio 2021 ci lasciava il dott. De Donno. Non lo dimenticheremo. - cassapronostici : Schedina del giorno sabato 30 luglio 2022 -