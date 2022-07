Tuttosport – Clamoroso Mertens può firmare col Napoli (Di martedì 26 luglio 2022) Dries Mertens è svincolato e non ha ancora firmato per nessun club, secondo Tuttosport può farlo con il Napoli. Va ricordato che il club azzurro ha già dato l’addio al calciatore belga con tanto di video sui social ed altri tributi. La storia tra il Napoli e Mertens sembra inevitabilmente terminata, ma secondo Raffaele Auriemma ci sono ancora possibilità di un Clamoroso rinnovo di contratto, che avrebbe ancora di più dell’incredibile, viste le modalità con cui ci sono lasciati club e giocatore. Secondo Tuttosport, Mertens al Napoli è ancora possibile. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Ma c’è una svolta per l’attacco che ha del Clamoroso: Dries Mertens potrebbe firmare il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 26 luglio 2022) Driesè svincolato e non ha ancora firmato per nessun club, secondopuò farlo con il. Va ricordato che il club azzurro ha già dato l’addio al calciatore belga con tanto di video sui social ed altri tributi. La storia tra ilsembra inevitabilmente terminata, ma secondo Raffaele Auriemma ci sono ancora possibilità di unrinnovo di contratto, che avrebbe ancora di più dell’incredibile, viste le modalità con cui ci sono lasciati club e giocatore. Secondoalè ancora possibile. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Ma c’è una svolta per l’attacco che ha del: Driespotrebbeil ...

Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Clamoroso Tuttosport: 'Mertens può firmare per il Napoli a fine mercato' - lelemaniscalco : ???? Assurdo, da #Tuttosport arriva una bomba (tutta da verificare ??): in assenza di buone opzioni #Mertens potrebbe… - sscalcionapoli1 : Clamoroso Tuttosport: “Se non trova di meglio, Mertens può accettare i 2,4 del Napoli” - DiegoRi36248589 : CLAMOROSO - Tuttosport: 'C’è una svolta per l’attacco che ha del clamoroso: Dries Mertens potrebbe firmare il rinno… - Diego31883 : CLAMOROSO - Tuttosport: 'C’è una svolta per l’attacco che ha del clamoroso: Dries Mertens potrebbe firmare il rinno… -