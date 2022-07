Tom Cruise, l'attore che realizza i suoi deepfake: "Per me è enorme un fardello" (Di martedì 26 luglio 2022) L'attore che realizza i virali deepfake di Tom Cruise ha rivelato che incarnare i panni della star è stato un peso per lui, specialmente sul set dei suoi progetti recenti. Miles Fisher, l'attore divenuto famoso per i suoi deepfake di Tom Cruise, sta ottenendo un notevole successo ma ingannare le persone facendogli credere che sia la star di Top Gun: Maverick si è rivelato un peso, specialmente con personaggi di spicco come Leonardo DiCaprio. Ovviamente, diventare virale grazie alle sue inquietanti ricostruzioni di Cruise ha contribuito ad aumentare il suo profilo ma adesso, ogni volta che lavora con i titani di Hollywood, c'è qualcosa che non riesce a scrollarsi di dosso: "Mi sono divertito a recitare con persone ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 luglio 2022) L'chei viralidi Tomha rivelato che incarnare i panni della star è stato un peso per lui, specialmente sul set deiprogetti recenti. Miles Fisher, l'divenuto famoso per idi Tom, sta ottenendo un notevole successo ma ingannare le persone facendogli credere che sia la star di Top Gun: Maverick si è rivelato un peso, specialmente con personaggi di spicco come Leonardo DiCaprio. Ovviamente, diventare virale grazie alle sue inquietanti ricostruzioni diha contribuito ad aumentare il suo profilo ma adesso, ogni volta che lavora con i titani di Hollywood, c'è qualcosa che non riesce a scrollarsi di dosso: "Mi sono divertito a recitare con persone ...

