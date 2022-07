“Sarò una guida per lui”. Alfonso Signorini battezza il figlio vip. L’aveva promesso (Di martedì 26 luglio 2022) Alfonso Signorini battesimo figlio vip. È stato il conduttore del GF Vip a versare l’acqua santa in testa al bebé di cui è padrino. L’aveva promesso durante questa ultima edizione del GF Vip 6 quando, in diretta e poco prima che il piccolo nascesse, la mamma gli aveva chiesto: “Voglio che lo battezzi tu” disse, ricevendo un sì immediato come risposta. E così è stato: poche ore fa, ad Agrigento, Alfonso Signorini ha battezzato Gabriele, il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che è nato a febbraio scorso. Del resto il direttore di Chi magazine e presentatore ha avuto un ruolo fondamentale nella loro storia d’amore: è colui che li ha fatti incontrare nella Casa di Cinecittà, dove poi si sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 luglio 2022)battesimovip. È stato il conduttore del GF Vip a versare l’acqua santa in testa al bebé di cui è padrino.durante questa ultima edizione del GF Vip 6 quando, in diretta e poco prima che il piccolo nascesse, la mamma gli aveva chiesto: “Voglio che lo battezzi tu” disse, ricevendo un sì immediato come risposta. E così è stato: poche ore fa, ad Agrigento,hato Gabriele, ildi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che è nato a febbraio scorso. Del resto il direttore di Chi magazine e presentatore ha avuto un ruolo fondamentale nella loro storia d’amore: è colui che li ha fatti incontrare nella Casa di Cinecittà, dove poi si sono ...

Amguy22 : RT @missflaxdomain: Ho una voglia assurda di sottomettervi e mungervi come delle luride vacce inutili zerbini,sarò spietata.?????? @findomWoR… - RomanoGrecoAut : RT @narcisi_rita: So quello che voglio, ho uno scopo, un’opinione, una fede e un amore. Lasciatemi essere me stessa, e sarò con… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Alfonso Signorini ha battezzato Gabriele Ciavarro, il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che si sono conosciuti al GF… - mrjosh75 : anche oggi mi chiedo quanto sarò bravo a girarmi dall’altra parte, esser politicamente passivo nei fatti,passare da… - SeokjinOppaWif3 : 600 giorni da quando ti ho ultato e sei diventato il mio ult of ults ?? Sarò per sempre fiera di essere una jin sta… -