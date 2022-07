Non sminuite questa vittoria (Di martedì 26 luglio 2022) Claudio Castagnoli ha scritto una nuova pagina della sua storia a Death Before Dishonor. La conquista del titolo massimo della Ring Of Honor, per quanto chiamato, chiude un cerchio e rende più corposo un palmares che sin dagli inizi è stato ricco di soddisfazioni. Non significa che non vincerà altri titoli mondiali nel suo percorso, ma intanto ha spezzato un tabù che durava da tantissimo tempo. Peraltro se lo merita. Per le indubbie qualità, certo. Ma, inevitabilmente, anche per paragone. Ci sono stati dei campioni, in tutte le maggiori compagnie, che valgono o valevano molto meno rispetto a Claudio, alla sua formazione, alla sua pulizia in ring e anche al suo carisma (non eccezionale ma discreto). È nel posto giusto al momento giusto, con indosso una cintura che arriva con diversi anni di ritardo alla sua vita. Subito dopo il ppv però, alcuni, invece di essere felici di ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 26 luglio 2022) Claudio Castagnoli ha scritto una nuova pagina della sua storia a Death Before Dishonor. La conquista del titolo massimo della Ring Of Honor, per quanto chiamato, chiude un cerchio e rende più corposo un palmares che sin dagli inizi è stato ricco di soddisfazioni. Non significa che non vincerà altri titoli mondiali nel suo percorso, ma intanto ha spezzato un tabù che durava da tantissimo tempo. Peraltro se lo merita. Per le indubbie qualità, certo. Ma, inevitabilmente, anche per paragone. Ci sono stati dei campioni, in tutte le maggiori compagnie, che valgono o valevano molto meno rispetto a Claudio, alla sua formazione, alla sua pulizia in ring e anche al suo carisma (non eccezionale ma discreto). È nel posto giusto al momento giusto, con indosso una cintura che arriva con diversi anni di ritardo alla sua vita. Subito dopo il ppv però, alcuni, invece di essere felici di ...

Zona_Wrestling : Non sminuite questa vittoria - bangtanmjk : Potrei continuare all’infinito ma non sminuite le difficoltà di queste persone definendole “bandiere rosse” perché non é così - LemboEttore : Attenzione, troppe notizie, non fanno più notizia perché vengono ignorate, sminuite o trasformate? Solo propaganda… - Delilah17tw : È giusto che le donne siano libere di mostrarsi e non per questo essere sminuite come scrittrici o femministe, ma s… - ellygatta81 : RT @fedelambert1: @Arnaldogreco I commenti mi fanno capire che: 1) non li avete mai dovuti prendere e comunicare ad altre persone che ne av… -