Maxi incendio ad Aprilia: a fuoco una discarica abusiva, aria irrespirabile e oltre 12 ore di operazioni (Di martedì 26 luglio 2022) Aprilia. Un Maxi incendio che non si è limitato a causare dei danni "momentanei" ma che ha esteso il suo effetto devastante anche ad oltranza. Maxi rogo ad Aprilia: fiamme per tutta la notte Non solo le fiamme hanno continuato a bruciare ininterrottamente per un'intera giornata, ma è stato necessario anche bonificare la zona, perché l'incendio era nei pressi di una discarica abusiva in via Crati, nella località de La Cogna, al confine tra Aprilia e Ardea. A fuoco una discarica abusiva Una combinazione micidiale, tra fiamme e materiale tossico che ha continuato a bruciare per ore, rilasciando nell'aria sostanze nocive per la salute dei cittadini. L'azione combinata di ...

