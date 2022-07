ilmessaggeroit : mattia #greggio ucciso a 12 anni dalla #leucemia, i genitori: «La sua morte è un peso che ci portiamo dentro» -

CADONEGHE - Avrebbe compiuto 13 anni il prossimo 3 agosto, ma Mattia Greggio non spegnerà mai quelle candeline sopra la torta. Il ragazzino è stato ucciso dal tumore a soli 12 anni, metà dei quali vissuto in ospedale, tra visite, esami e terapie. Unico figlio di ...