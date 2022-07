Joe Bastianich | chi è l’ex compagna di UeD | non poteva finire peggio

Leggi su altranotizia

(Di martedì 26 luglio 2022) Joeè un personaggio amatissimo dal pubblico italiano. Sapete che è stato fidanzato con una ex di Uomini e Donne? Il noto cuoco è davvero apprezzatissimo e la sua versatilità lo ha consacrato tra i vip più amati dal pubblico. Joe-Altranotizia (JoeInstragram)Joesi è fatto conoscere come giudice a Masterchef e da quel momento ha attirato il consenso del pubblico. Un uomo originale e diretto che ha fatto girare la testa al pubblico femminile con il suo fascino innegabile. Dopo il divorzio dalla moglie gli sono stati attribuiti diversi flirt. La cosa certa però è che ha avuto una storia con una ex dama di Uomini e Donne. Sapete chi è? Joee la storia con la corteggiatrice Joeè un uomo che ha ottenuto un ...