Elena Sofia Ricci: l’ultimo saluto straziante ad una persona speciale (Di martedì 26 luglio 2022) Elena Sofia Ricci sta affrontando un grave lutto, dopo che una nota attrice e doppiatrice è venuta a mancare nelle scorse ore. Sono tantissimi gli amici, i parenti, i conoscenti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 26 luglio 2022)sta affrontando un grave lutto, dopo che una nota attrice e doppiatrice è venuta a mancare nelle scorse ore. Sono tantissimi gli amici, i parenti, i conoscenti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

zazoomblog : Elena Sofia Ricci il lutto l’ha sconvolta: è morta all’improvviso - #Elena #Sofia #Ricci #lutto - giuly2613 : @giulgiola Io a Parigi ho trovato una ditta di lavori con scritto ESR (Elena Sofia Ricci ) ?????? - bonko89 : @sirsetbulismo Era l'Italia che funzionava se hai Elena Sofia Ricci come madre e Amendola come patrigno puoi tranqu… - MaredAmare : Fuori le foto ufficiali della sfilata @cnafedermoda ?? Hanno sfilato: Arianna di Marca, Elena Serafini, Elisa Hilal… - ronniehowlett3 : RT @FraLauricella: #Film questa sera in #Tv 21,10 #RaiMovie Le mine vaganti di Ferzan Özpetek con Nicole Grimaudo, Riccardo Scamarcio, Al… -