Dal 27 Luglio stop al telemarketing sui cellulari: ecco come (Di martedì 26 luglio 2022) Da domani, Mercoledì 27 Luglio, si potrà dire addio a tutte quelle pubblicità (non richieste) che puntualmente arrivano sui nostri telefoni. Si potrà, inoltre, dire addio anche a tutte le chiamate promozionali che non abbiamo mai avuto voglia di ricevere. Un'importante svolta se pensiamo a quante volte siamo stati disturbati da annunci, avvisi, squilli, che non ci interessano minimamente. stop al telemarketing? Da domani quindi diremo addio a un piccolo 'incubo' che, ogni volta, ci fa alzare gli occhi al cielo. Questo grazie all'attivazione del Registro pubblico delle opposizioni che permetterà di segnare chi non ha intenzione di ricevere avvisi promozionali e pubblicitari. In poche parole, sarà possibile bloccare il trattamento dei propri dati personali che si trovano all'interno degli elenchi pubblici.

