Come affrontare lo studio e ottenere buoni risultati (Di martedì 26 luglio 2022) I vantaggi Sapere Come affrontare lo studio può far risparmiare molto tempo velocizzando l’apprendimento. Il vantaggio principale di uno studio ben organizzato è quello di ottenere risultati migliori nei compiti, nelle interrogazioni e negli esami e avere un maggior numero di ore da dedicare ad altro. Il tempo è senza dubbio la nostra più preziosa risorsa e in una sola giornata dobbiamo riuscire a studiare ma anche a riposare: per riposo non si intende solo il sonno, ma anche i momenti di relax e le ore dedicate a se stessi, ai propri interessi, agli amici. Tutte queste attività sono fondamentali per non affaticare in modo eccessivo corpo e mente e non andare in stress, situazione che porterebbe a rendere meno anche se si studia molto e che rischia di caricare di ansia durante ... Leggi su dilei (Di martedì 26 luglio 2022) I vantaggi Saperelopuò far risparmiare molto tempo velocizzando l’apprendimento. Il vantaggio principale di unoben organizzato è quello dimigliori nei compiti, nelle interrogazioni e negli esami e avere un maggior numero di ore da dedicare ad altro. Il tempo è senza dubbio la nostra più preziosa risorsa e in una sola giornata dobbiamo riuscire a studiare ma anche a riposare: per riposo non si intende solo il sonno, ma anche i momenti di relax e le ore dedicate a se stessi, ai propri interessi, agli amici. Tutte queste attività sono fondamentali per non affaticare in modo eccessivo corpo e mente e non andare in stress, situazione che porterebbe a rendere meno anche se si studia molto e che rischia di caricare di ansia durante ...

forumJuventus : Szczesny: 'Sempre bello affrontare squadre come il Barça anche se in amichevole. Pogba e Di Maria ci daranno una ma… - la_staxy : RT @fracco_: Così come non tutte le persone hanno la possibilità di affrontare le spese - necessarie - di un percorso di studi, non tutte h… - Arik27Giovanni : @GretaSalve come ben sai Israele è stata fondata da ebrei askenaziti in maggioranza polacchi quindi pensa che shock… - histoniumnet : I consigli dell’associazione “Amici di Zampa” - thecapinera : RT @fracco_: Così come non tutte le persone hanno la possibilità di affrontare le spese - necessarie - di un percorso di studi, non tutte h… -