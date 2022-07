Clamoroso, un calciatore dell’Atalanta positivo al test Antidoping (Di martedì 26 luglio 2022) Una notizia inaspettata che sconvolge il mondo Atalanta: Luis Palomino è risultato positivo al test Antidoping, prima ancora che cominciasse il campionato. Palomino Atalanta Antidoping Come riporta Ansa, l’argentino ha fallito un controllo a sorpresa di Nado Italia. Si tratterebbe di nandrolone, la sostanza venuta fuori dal test. Il Tribunale nazionale Antidoping ha subito sospeso il calciatore, su istanza della Procura di Nado Italia. Ci saranno aggiornamenti. Alessio Nicolosi Leggi su rompipallone (Di martedì 26 luglio 2022) Una notizia inaspettata che sconvolge il mondo Atalanta: Luis Palomino è risultatoal, prima ancora che cominciasse il campionato. Palomino AtalantaCome riporta Ansa, l’argentino ha fallito un controllo a sorpresa di Nado Italia. Si tratterebbe di nandrolone, la sostanza venuta fuori dal. Il Tribunale nazionaleha subito sospeso il, su istanza della Procura di Nado Italia. Ci saranno aggiornamenti. Alessio Nicolosi

