Azzerare l’Iva su pane | pasta | latte | frutta e verdura | la proposta della Lega

ROMA – "proposta della Lega: Azzerare l'Iva su pane, pasta, latte, frutta e verdura. I soldi ci sono, manca la volontà di farlo. Noi insistiamo da mesi, speriamo che i signori del No la smettano". E' quanto afferma, sul suo canale Telegram, il segretario della Lega Matteo Salvini. Poi attacca il sindaco di Bologna, Matteo Lepore,

borghi_claudio : Noto che oggi si stanno svegliando tutti con la nostra idea di azzerare l'iva sui beni di prima necessità come se l… - matteosalvinimi : Proposta della Lega: AZZERARE L’IVA su pane, pasta, latte, frutta e verdura. I soldi ci sono, manca la volontà di f… - matteosalvinimi : La proposta della Lega è chiara: azzerare l'Iva su prodotti come latte, pane, pasta, frutta e verdura. Chi riuscirà… - LucianoRomeo9 : @pdnetwork @EnricoLetta +++AZZERARE L'IVA ANCHE PER I NABABBI CHE CENANO SUI LORO YACHT CON LAMBORGHINI POSTEGGATE… - LucianoRomeo9 : @serracchiani @pdnetwork @Tg3web AZZERARE L'IVA ANCHE PER I NABABBI CHE CENANO SUI LORO YACHT CON LAMBORGHINI POSTE… -